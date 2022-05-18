Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İçişlerinden sorumlu AB Komiseri Johansson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD temasları dahilinde İçişlerinden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Ylva Johansson ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı ayrı ayrı görüşmelerin ardından Avrupa Birliği (AB) Komiseri Ylva Johansson ile Türkevinde bir araya geldi.