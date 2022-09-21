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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.
Politika 21.09.2022, 03:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Türkevi’nde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.
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