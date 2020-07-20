Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Her zaman KKTC’nin yanındayız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, dönemin Devlet Başkanı Rauf Denktaş’ın harekata ilişkin radyo konuşmasını içeren videoya yer verdi.

Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak ve uğradıkları zulmü sona erdirmek için 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı düzenlemişti. Rum kesiminin saldırgan tutumunu sona erdiren harekat 46. yılını bitirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşım yaparak, “KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Dün, bugün ve her zaman KKTC’nin yanındayız” notunu düştü.