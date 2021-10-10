Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Joseph ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’da Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarına devam ediyor. Temasları kapsamında ilk olarak Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Almansoura Alsadig Almahdi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Sudan arasında ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik kararlılığın teyit edildiği ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle 11-12 Ekim tarihlerinde Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacak. Çavuşoğlu ayrıca, söz konusu toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirecek.