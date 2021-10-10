banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Evcil robotlara büyük ilgi!
Evcil robotlara büyük ilgi!
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Ev sahipleri bankacılığa soyundu
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Türk dizileri Amerika pazarına giriyor
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Joseph ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’da Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile bir araya geldi.

Politika 10.10.2021, 22:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Joseph ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’da Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarına devam ediyor. Temasları kapsamında ilk olarak Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Almansoura Alsadig Almahdi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Sudan arasında ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik kararlılığın teyit edildiği ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin (NAM) 60’ıncı yıl dönümü vesilesiyle 11-12 Ekim tarihlerinde Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenecek üst düzeyli anma toplantısına katılacak. Çavuşoğlu ayrıca, söz konusu toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1