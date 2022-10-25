Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gana’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’deki temaslarının ardından Gana’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Senegal’in ardından Gana’ya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Batı Afrika’daki temaslarımıza bölgedeki en önemli ortaklarımızdan biri olan Gana’da devam ediyoruz” dedi.