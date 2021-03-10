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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “(FETÖ) Sadece bizim için değil, Kırgızistan için de tehdittir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “(FETÖ) Sadece bizim için değil, Kırgızistan için de tehdittir” dedi. Toplantıda Çavuşoğlu’na, Kırgızistan ve Türkiye arasında ikili stratejik işbirliği, dış politika girişimleri ve devletlerarası ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası İşbirliği Güçlendirme Madalyası verildi.

Politika 10.03.2021, 13:11
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “(FETÖ) Sadece bizim için değil, Kırgızistan için de tehdittir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “(FETÖ) Sadece bizim için değil, Kırgızistan için de tehdittir” dedi. Toplantıda Çavuşoğlu’na, Kırgızistan ve Türkiye arasında ikili stratejik işbirliği, dış politika girişimleri ve devletlerarası ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası İşbirliği Güçlendirme Madalyası verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan’daki temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Ala Arça Devlet Konuk Evi’nde baş başa görüştü. Çavuşoğlu ve Kazakbayev’in baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Çavuşoğlu’na, Kırgızistan ve Türkiye arasında ikili stratejik işbirliği, dış politika girişimleri ve devletlerarası ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası İşbirliği Güçlendirme Madalyası verildi. Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ilk madalyasını almaktan onur duyduğunu belirterek, Kırgız mevkidaşı Kazakbayev’e teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz Kasım ayında kardeşim Ruslan’ı Ankara’da ağırlamaktan büyük mutluluk duymuştuk. Sık sık bir araya gelmemiz ilişkilerimizin geldiği seviyenin bir göstergesi” dedi.

Kırgızistan ziyareti kapsamında ülkenin Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de görüştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “Görüşmede Kırgızistan’da 10 Ocak’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halk oylamasının barış ve huzur içinde geçmesinden duyduğumuz memnuniyeti vurguladık. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u ve yeni hükümeti tebrik ettik” ifadelerini kullandı.

“Son referandumda Kırgız halkı tercihinden başkanlık sisteminden yana kullandı” diyen Bakan Çavuşoğlu, bunun Kırgızistan’ın istikrarına ve huzuruna vesile olmasını dilediğini söyledi. Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına değinen Çavuşoğlu, söz konusu toplantının amacının Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) toplantısının hazırlığını yapmak olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 5. toplantısını, Kırgızistan’daki seçimlerden sonra Caparov ile Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlıkları arasında 2021-2022 yılı İşbirliği protokolü imzalandığını belirten Çavuşoğlu, bu protokollerde mevcut olan tüm konularda yakın işbirliği içinde ve sonuç odaklı çalışacaklarını söyledi.

‘İkili ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz’

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Ticaret hacmimiz pandemiye rağmen düşmedi. Bu bir göstergedir, yani kolaylıkla 1 milyar dolara ulaşabileceğimizin sinyalidir. Ama 1 milyar dolara ulaşabilmek için gayret sarf etmemiz gerekir” dedi.

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine başlayıp en kısa zamanda imzalamamızda fayda var. Daha sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere edip imzalamak istiyoruz. Ulaşım, nakliye ve lojistik gibi konularda da adımlar atarak bir taraftan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, diğer taraftan da Kırgızistan’dan Türkiye’ye kadar tüm kardeş ülkelerin de içinde olduğu coğrafyanın lojistik için bir merkez olmasını sağlamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Pandemi döneminde Kırgız halkına ihtiyaç duyulduğu tıbbi malzemelerin ulaştırıldığı kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şu anda Kırgızistan’ın pandemi ile mücadelede başarılı bir ülke olduğunu söyledi. Ülkeler arasında sağlık alanında işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nin artık hizmete girmesi gerekiyor, anlaşmalar onaylandıktan ve hizmet yönelgesi belirlendikten sonra hastaneyi hizmete sokup burada kardeşlerimize yerinde tedavi vermek istiyoruz” dedi.

“(FETÖ) Sadece bizim için değil, Kırgızistan için de tehdittir”

Kırgızistan ile eğitim ve bilim alanında da işbirliğinin geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Maarif Vakfı anlaşmasının Ankara’da imzalandığını ve bu vakfın, Kırgızistan’da anaokulundan liseye kadar okullar açacağını kaydetti. Söz konusu okulların eğitim kalitesinin çok iyi olacağını belirten Çavuşoğlu, “Bugün bu toplantıdan sonra Antalya Diplomasi Forumu ile Manas Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği bir konferansa da katılacağız. Burada eğitim konusunda ve diğer alanlarda bizim FETÖ gibi terör örgütlerine ihtiyacımız yok. Bunlar bizim için bir tehdittir. Sadece bizim için değil, Kırgızistan için de bir tehdittir. Bu tür terör örgütleri ve suç şebekelerinden inşallah tamamen kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, “Maarif okulu, Orta Asya’da açılacak ilk Maarif Vakfı Okulu olacak. Bu da bizim Kırgızistan’a verdiğimiz önemin göstergesidir” dedi.

Konuşmasının bitiminde Dünya Göçebe Oyunlarına değinen Çavuşoğlu, Kırgızistan’da düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın çok başarılı gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, oyunların bu sene Türkiye’de de yapılacağını hatırlattı.

“Kırgızistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü”

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ise toplantıda yaptığı konuşmada, Bakan Çavuşoğlu’nun ülkeye büyük yatırımcılardan oluşan bir heyetle geldiğinin altını çizdi. Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile önemli konuları görüştüklerini dile getiren Kazakbayev, ayrıca Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kazakbayev, Kırgızistan’da Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerin ardından yaşanan siyasi kriz sırasında ilk destek veren kişinin Çavuşoğlu olduğunu vurguladı. Bu yıl Kırgızistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Kazakbayev, Türkiye’nin Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Bişkek’teki büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlattı. Kazakbayev ayrıca, Kırgızistan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un yemin töreninin ardından ülkeye ilk resmi ziyaret gerçekleştirenin Çavuşoğlu olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki Haziran ayında ülkenin Issık Göl bölgesinde Issık Göl Yatırımcılık Fonu’nun düzenleneceği konusunda görüşmeler yapıldığını belirten Kazakbayev, bu toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılmasının beklendiğini söyledi.

Kazakbayev ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Caparov arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini ve Caparov’un Ankara’ya davet edildiğini anımsatarak, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile söz konusu ziyaret sırasında imzalanması planlanan anlaşmaları değerlendirdiklerini dile getirdi. Kazakbayev, Maarif Vakfı’nın ülkeye gelmesini ve okullar açması niyetini ifade etti. Kırgızistan’ın Rusya ile Yatırım Fonu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Kazakbayev, Kırgızistan-Türkiye Yatırım Fonu kurmayı teklif ettiğini ve iki tarafın da bu konuda iyi niyette olduğunu sözlerine ekledi.
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