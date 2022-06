Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bin 15 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelerek tek tek çocuklarının nasıl kaçırıldığını dinledi. Bakan Çavuşoğlu, “PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. İkisi aynı terör örgütüdür. Biz onlara şunu söylüyoruz. Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin. Bize inanmıyorsanız doğrudan onlardan dinleyin” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bir takım programlar çerçevesinde Diyarbakır’a geldi. İlk durağı 3 Eylül 2019’dan beri evlat nöbetinde olan ailelere ziyarette bulunmak olan Çavuşoğlu, ailelerle tek tek görüşerek çocukların nasıl kaçırıldığını anne ve babalardan dinledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, onurlu duruşlarıyla teröre ve teröristlere meydana okuyan ve evladımızı geri istiyoruz çağlığıyla dünyada yankı uyandıran aileleri ziyaret etmek istediklerini söyledi.

“PKK’nın Kürtlere nasıl zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor”

Hacire Akar’ın feryadı ile başlayan mücadelede bin 15’inci günün içinde olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Biz de buraya gelerek destek olmak istedik. Burada başlayan mücadele farklı illerimizde yankı uyandırdı. Şırnak, İzmir, Hakkari, Van, Muş gibi farklı şehirlerimizde aileler mücadele başlattı. Bir de Almanya Berlin’de annemiz şu anda rahatsız. Maide annemize geçmiş olsun diliyoruz. Maide annemizin Berlin’de kaçırılan çocuğunun mücadelesini buradan selamlıyoruz. Terör örgütü PKK’nın nasıl bir örgüt olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki ailelerimiz feryatlarıyla anlatıyor. Duymak isteyenlere. PKK’lıların buradan kaçırdığı evlatlarımızı sadece Kandil’e değil, Suriye’ye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittik. Diyorlar Suriye’dekiler ismi YPG olan PKK’lılardan değil, biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz demeye çalışıyorlar. Şu anda NATO’ya girmek isteyen iki ülkede aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ama biz onlara şunu anlatıyorduk. PKK ile YPG arasında hiçbir fark yoktur. İkisi aynı terör örgütüdür. Biz onlara şunu söylüyoruz. Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin. Bize inanmıyorsanız doğrudan onlardan dinleyin” dedi.

“Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır”

Terör konusunu birçok muhataplarına anlattıklarını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, “Biz bunu birçok muhatabımıza anlattık, anlatmaya da çalışıyoruz. Bundan sonra aynı şekilde anlatacağız. Buradan duyduklarımızı da anlatacağız. Tabi duymak isteyenlere, anlamak isteyenlere. Buradan yükselen teröre geçit yok sesleri teröristin ve terör destekçisi her alçağın kulağında çınlıyor. İşte bu annelerin çığlığı sayesinde burada kepenkleri indirmişler. O çığlıkları duymak istemiyorlar. Terörün şehirlerdeki uzantılarına da sesleniyoruz. Evlatlarımızı kandırarak bu terör örgütlerine göndermeyin. Bu anneler burada pes etmeyecek. 35 evladımız geri geldi, bu mücadele sayesinde. Bu mücadeleyi devlet ile millet ile sürdüreceğiz. Kürt kardeşlerimizin her türlü hakkını vermek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetlerimiz ve tüm kurumlarımız 20 yıldır iktidara geldiğimiz günden bu yana her türlü çalışmayı sürdürüyorlar. Kürt kardeşlerimizin yaşadığı bölgelerde birinci sınıf yaşasınlar diye her türlü hizmeti hiç ayrım yapmadan getiriyoruz. Ama bu hizmetleri de hedef alan PKK’dır. Burada Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan da PKK’dır. Bu terör örgütüne karşı mücadeleyi beraber sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, basın açıklamasından ardından ayrılarak Sur ilçesinde esnaf ziyaretine geçmek üzere alandan ayrıldı.

Bakan Çavuşoğlu’na AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

Öte yandan, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) ailelerin yer aldığı belgesel CD’sini Bakan Çavuşoğlu’na takdim etti.