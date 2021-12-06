Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab’la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab’la bir araya geldi.
Politika 06.12.2021, 15:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab’la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar 7. Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Katar’ın Başkenti Doha’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab’la bir araya geldi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.