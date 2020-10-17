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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız."
Politika 17.10.2020, 10:30
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