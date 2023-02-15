Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile basın toplantısı gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Kendilerine bu dayanışma ziyareti için teşekkür ediyorum. İlişkilerimizi normalleştirmek için atabilecek adımları konuştuk. Bugün de burada bizi ziyaret etmesi son derece anlamlıdır. Paşinyan, Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak desteklerini iletti. Ermenistan 28 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderdi. Küçük bir kızımızı ve bir hanımefendiyi kurtardı. Canla başla çalıştılar. Ermenistan ayrıca 100 tonluk insani yardım gönderdi. Desteklere devam edeceklerini bildirdiler. Dayanışma ve iş birliği gösterdiler" dedi.

"Ermenistan bize 1999 yılında da yardım göndermişti"

Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmasında, Ermenistan’ın 1999 Gölcük Depremi’nde de yardımlar gönderdiğini ve bunu çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan bize 1999 yılında da yardım göndermişti. Bu dayanışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün insani alanda ortaya koyduğumuz iş birliğinin bu sürece destek olacağına inanıyoruz. Mevkidaşım Mirzoyan’la Ermenistan ile normalleşme adımlarını görüştük. Ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Kalıcı adımlar atılırsa Güney Kafkasya’da huzuru tesis edebiliriz. Sınır geçişinde köprülerle ilgili her iki ülkenin analizi tespiti var. Bunları hızlandırma konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla bu ipek yolu köprüsünün yeniden inşa edilmesi anlamlı olacak. Birlikte çalışacağız. Bu zor günlerde dayanışma göstermeleri ve bize destek vermeleri son derece anlamlı" ifadelerini kullandı.

"30 yıldır kapalı olan sınır, insani yardım için açıldı"

Mirzoyan ise, "Özellikle Ermenistan Cumhuriyeti adına Türk hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Bu deprem bizim için hiç yabancı değil. Bunlar benzer doğal afetler. Bir devletin sınırlarından dışarı çıkıyorlar. Dünya bu afetlerin üstesinden gelmek için cephe olmalıdır. İşte bundan yola çıkarak Ermenistan olarak Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri ve insani yardım göndermeye karar verdik. Çok mutluyum ki arama kurtarma ekiplerimiz iş birliği içinde bulunarak insanları kurtarmışlar. 30 yıldır kapalı olan sınır kapısı (Akyaka Sınır Kapısı) insani yardım için açıldı" açıklamalarında bulundu.