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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüştü.

Politika 20.05.2021, 19:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yle Filistin’deki mezalimi görüştük. Kendisini 18 Haziran’da Antalya Diplomasi Forumu’nda ağırlamaktan memnuniyet duyacağım” dedi.
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