Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Endonezya’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, “G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na başkanlık etmek üzere Endonezya’dayız” açıklamasında bulundu.

Bali’de düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu’nun toplantılar çerçevesinde ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu yarın Türkiye’nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA’nın 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da ev sahipliği yapacak.