Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’daki çadırkenti ziyaret etti

- Bakan Çavuşoğlu:

- "Hasar tespitlerinin hemen hemen şehir merkezinde bittiğini ve yeni konutların yapılacağı yerin tespit edildiğini öğrendik"

- "Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz ama güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet millet işbirliği içinde depremin yaralarını saracağız"