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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Cumhurbaşkanımızın milletimize bir sözü var, bir sene içinde kalıcı konutların tamamını vatandaşlarımıza teslim etmek”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’daki çadırkenti ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’daki çadırkenti ziyaret etti
Politika 04.03.2023, 13:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır’daki çadırkenti ziyaret etti
- Bakan Çavuşoğlu:
- "Hasar tespitlerinin hemen hemen şehir merkezinde bittiğini ve yeni konutların yapılacağı yerin tespit edildiğini öğrendik"
- "Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz ama güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet millet işbirliği içinde depremin yaralarını saracağız"