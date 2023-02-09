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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dışişleri Bakanlığı olarak daha önce Covid-19 döneminde bakanlığımızda kurduğumuz Koordinasyon ve Destek Merkezini hemen faal hale getirdik."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dışişleri Bakanlığı olarak daha önce Covid-19 döneminde bakanlığımızda kurduğumuz Koordinasyon ve Destek Merkezini hemen faal hale getirdik."
Politika 09.02.2023, 14:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dışişleri Bakanlığı olarak daha önce Covid-19 döneminde bakanlığımızda kurduğumuz Koordinasyon ve Destek Merkezini hemen faal hale getirdik."