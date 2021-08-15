Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk yatırımcıların tesislerini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir temasları kapsamında Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük ziyaret kapsamında geldiği Cezayir’in Oran kentinde Türk yatırımcıların tesislerini ve şantiyesini ziyaret etti. Yöneticiler ve çalışanlarla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, “Oran’da önümüzdeki dönemde Başkonsolosluk açmak için işlemleri başlattık” dedi.