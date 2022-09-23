Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. İkili görüşmelerine devam eden Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.