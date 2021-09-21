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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Kulhanek ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ile bir araya geldi.

Politika 21.09.2021, 21:24 21.09.2021, 23:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Kulhanek ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Çekya Dışişleri Bakanı Kulhanek’le ticaret ve karşılıklı yatırımları artırma irademizi vurguladık, Afganistan’daki insani durumu görüştük” dedi.

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