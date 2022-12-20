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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."

Politika 20.12.2022, 14:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."

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