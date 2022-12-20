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Bakan Soylu: “7,5 ay önce şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz’i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."
Politika 20.12.2022, 14:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş’in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya’dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz."