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Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte’de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan’daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM’nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte’de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan’daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM’nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz" dedi.
Politika 21.12.2021, 13:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte’de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan’daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM’nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz" dedi.