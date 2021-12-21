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Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte’de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte’de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefiklerimizle bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Politika 21.12.2021, 13:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte’de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefiklerimizle bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.