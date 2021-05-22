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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu topraklarda Nene Hatunlar bitmeyecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu vatanı bize emanet eden tüm kadınlarımızdan Allah razı olsun. Bu topraklarda Nene Hatunlar bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Politika 22.05.2021, 17:44
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu topraklarda Nene Hatunlar bitmeyecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu vatanı bize emanet eden tüm kadınlarımızdan Allah razı olsun. Bu topraklarda Nene Hatunlar bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Nene Hatun’u vefatının 65’inci yılında anan Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman kadınlarımızın cesaret ve fedakarlığını tüm dünyaya gösteren Nene Hatun’u rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Bu vatanı bize emanet eden tüm kadınlarımızdan Allah razı olsun. Bu topraklarda Nene Hatunlar bitmeyecek."
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