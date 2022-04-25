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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Brezilya’nın OECD adaylığını güçlü bir şekilde destekliyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Brezilya, Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağımız” dedi. Çavuşoğlu, Brezilya’nın OECD adaylığını güçlü bir şekilde desteklediklerini de açıkladı.

Politika 25.04.2022, 21:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Brezilya’nın OECD adaylığını güçlü bir şekilde destekliyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Brezilya, Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağımız” dedi. Çavuşoğlu, Brezilya’nın OECD adaylığını güçlü bir şekilde desteklediklerini de açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya’daki temaslarına devam ediyor. Sao Paulo kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’nun yeni binasının açılışının ardından başkent Brasilia’da Türkiye-Brezilya 4’üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na katılan Çavuşoğlu, baş başa ve heyetlerarası görüşme sonrası birtakım anlaşmaların imzalanmasının ardından Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yedi yıl aradan sonra Brezilya’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bugün Devlet Başkanı Bolsanora tarafından kabul edilecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye ile Brezilya arasında kökleri 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var. Biraz önce diplomatik ilişkilerimizin başladığı yıllardan bazı belgelerin mini bir sergisine de katıldık” dedi.

Türkiye ve Brezilya arasındaki ilişkilerin 2010 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bugün ziyaretim vesilesiyle 4’üncü Türkiye-Brezilya Yüksek İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Ticaret ve yatırımların artırılması, askeri, savunma sanayi alanlarında işbirliği, turizmin geliştirilmesi, kültür ve eğitim ile teknik işbirliği alanlarına odaklandık” dedi.

“Brezilya, Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağımız”

Çavuşoğlu, “Önümüzdeki toplantılarda bu alanlara ilave yeni konuları da ekleyebileceğimizi bugünkü toplantıda belirttik. Ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attık. Geçtiğimiz ay ülkelerimiz arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması imzalanmıştı videokonferans yöntemiyle. Brezilya, Latin Amerika’daki en büyük ticaret ortağımız. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolara yaklaştı. 5 milyar dolar hedefimize yakaladığımız bir gerçektir. Biz bugünkü toplantılarda önümüzdeki süreçte 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik. Bu hedefimize de kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Türkiye ve Brezilya arasındaki ticaretin daha dengeli hale getirmek istendiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Ürün çeşitliliği bir taraftan yatırımların da artırılmasıyla ticaretimizi hem arttıracağız hem de daha dengeli bir hale getireceğiz. Müteakip Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nı da önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

"Türkiye, MERCOSUR müzakerelerini yeniden canlandırmak istiyor"

Türkiye ile MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin de yeniden canlandırmak istendiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu konuda dost ülke Brezilya’nın desteği önemli. Turizm alanında da karşılıklı olarak işbirliğimizi artırmak istiyoruz. Türkiye olarak tecrübe paylaşımına hazırız elbette kendi tecrübemizi sizinle paylaşırken, sizin tecrübelerinizden de bizler faydalanmak isteriz” dedi.

Türkiye’nin pandemi ile uygulamaya başladığı güvenli turizm konseptine değinen Çavuşoğlu, güvenli turizm konseptinin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Pandemi öncesinde ülkemize gelen Brezilya’dan gelen turist sayısı 100 bin civarındaydı. Tabii pandemi ile beraber hepimiz kapandık, özellikle bu bölgede de kapanmalar oldu. Bu rakamlar düştü. Şimdi hedefimiz bu rakamı yakalayıp 150 bin ve daha fazla sayıda Türkiye’de Brezilya’dan turist misafir etmek istiyoruz” dedi.

“Brezilya’nın OECD adaylığını güçlü bir şekilde destekliyoruz”

Brezilya’nın Türkiye için stratejik bir ortak olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Brezilya, bizim için tabii ki stratejik bir ortak ama bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir aktördür. Önemli bir oyuncudur. Dolayısıyla bölgesel konulara ilaveten küresel konularda da geçmişte olduğu gibi Brezilya ile daha yakın çalışmak istiyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler, G20, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) gibi çok taraflı platformlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu vesileyle Brezilya’nın OECD adaylığın güçlü bir şekilde desteklediğimizi bir kere daha vurgulamak isterim” dedi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Ukrayna savaşı ile ilgili hem tespitlerimize hem de Türkiye’nin çabalarına kendileri ile paylaşma imkanım oldu. Tabie terörle mücadele küresel sorunlarla mücadele konusunda da hiç bildiğimize önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alanlarda adımlar atacağınıza inanıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda Brezilya’nın bağımsızlığının 200. yıl dönümünü kutladı.

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