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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretinin ardından Bosna Hersek’e geldi.

Politika 04.05.2021, 19:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretinin ardından Bosna Hersek’e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretinin ardından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Saraybosna’da bulunan Kovaçi Şehitliği ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, ardından 16. yüzyılda kurulmuş olan Osmanlı dönemine ait Başçarşı’yı gezdi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “Çok boyutlu ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere dost ve kardeş Bosna Hersek’teyiz” ifadelerini kullandı.
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