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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bizim için Harkov’da dökülen kan ile Halep’te dökülen kan birdir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan’daki İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Bizim için Harkov’da dökülen kan ile Halep’te dökülen kan birdir” dedi.

Politika 22.03.2022, 15:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bizim için Harkov’da dökülen kan ile Halep’te dökülen kan birdir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan’daki İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Bizim için Harkov’da dökülen kan ile Halep’te dökülen kan birdir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına toplantıya ev sahipliği yapan Pakistan’a teşekkür ederek başlayan Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanları Konsey Başkanlığı’nı başarıyla tamamlayan Nijer’i tebrik ediyorum. Konsey Başkanlığını bugün üstlenen kardeş Pakistan’a da başarılar diliyorum. Toplantımızın teması birlik, adalet ve kalkınma için ortaklık. Bu temanın bir slogandan ibaret kalmaması için, içinin somut adımlarla doldurması lazım. Çünkü ancak birlik olduğumuzda muvaffak oluruz. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından geçen hafta Christchurch terör saldırısının yıl dönümünün, ’Uluslararası İslam Karşıtlığıyla Mücadele Günü’ olarak kabul edilmesi bizim hepimizin ortak başarısı. Yine 2018’de Filistin konusunda kabul edilen tarihi BM Genel kurul kararı ve 2011’de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen ayrımcılıkla mücadele kararı birliğimizin bir sonucu" şeklinde konuştu.

"Birçok İslam ülkesinin adı savaş, terör, acı ve katliamlarla anılır oldu"

Değerli kardeşlerim, Türkçede bir söz var dost acı söyler. Bugün dostlar meclisindeyiz ve önce özeleştiri yapıp kendimize nasıl çekidüzen veririz diye çalışmalıyız. Dünyamız zor günlerden geçiyor. Avrupa’daki savaş herkesi etkiliyor. Çıkarların insani değerlerin önüne geçtiği ve ahlaki değerlerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir dönem. Mutluluğu tüketimle özdeşleştiren bir anlayış ve tabiatı tahrip eden bir tüketim hırsı var. İslam’ın 14 asırlık kültürü, medeniyeti, ilim ve irfanı yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Kudüs, Şam, Halep Kabil gibi medeniyetlerimizin klasik merkezleri tahrip oldu, kimlikleri yitirildi. Birçok İslam ülkesinin adı savaş, terör, acı ve katliamlarla anılır oldu. İşgal altındaki Kudüs’te asırlardır nesilden nesle geçen mülklere zorla el koyuluyor. Batı Trakya’da 7, Kıbrıs’ta 5 asırdır ezanı canlı tutan Müslüman Türkler 21. yüzyılda temel haklarından mahrum. Keşmir’deki kardeşlerimizin temel hakları ihlal ediliyor” dedi.

“Avrupa’da İslam düşmanlığı yükseliyor”

Çavuşoğlu konuşmasının devamında, Avrupa’daki İslam düşmanlığının artığını belirterek, “Çin’de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorluklarla karşı karşıya. En fazla Müslümana ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Hindistan‘da başörtüsü hakkı reddediliyor. Rohingyalar, artık dünyanın dikkatini bile çekmiyor. Libya’da, Suriye’de, Yemen’de kardeş kanı akmaya devam ediyor. Bugün Ukrayna’da yaşanan ve hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. Burası Orta Doğu, Afganistan değil neden kan dökülüyor diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov’da dökülen kan ile Halep’te dökülen kan birdir. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu buyuruyor. Değerli kardeşlerim, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sorumlusu kim? Başkalarını suçlamak en kolay iş. Peki bu neyi değiştiriyor? Neyi değiştirebiliyoruz? Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamber Efendimiz(s.a.v.), müminlerin bir vücuda benzediğini ve vücudun bir yeri hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının da bundan rahatsız olduklarını söylüyor. İslam alemi Saraybosna’dan Urumçi’ye Bahçesaray’dan Sana’ya, Mali’den Mora’ya çeşitli dertlerden muzdarip. Geri kalanımız bu rahatsızlığı duyuyor muyuz? Türkiye ile anlaşmazlığınız var diye Kıbrıs’taki, Batı Trakya’daki Müslümanların haklarına sahip çıkmaktan geri durmak hakkaniyetli olur mu? Uygur Türklerinin durumunu görmezlikten gelmek doğru mu? Müslüman devletler bu ülkelerle sorun yaşasın demiyoruz tam tersine iyi ilişkilerimizi Müslüman toplumların durumunu iyileştirmek için kullanalım diyoruz. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim hepimizin ortak davası var. Ümmet olarak tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız” ifadelerini kullandı.

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