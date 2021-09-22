Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu ve Somalili mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Somali Dışişleri Bakanı Mohamed Abdirizak ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Somali Dışişleri Bakanı Mohamed Abdirizak ile Türkevi’nde bir araya geldi.