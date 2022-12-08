Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun kıymetli üyelerini Ankara’da ağırladık. Yunanistan, Lozan Antlaşması’nı ve soydaşlarımızın temel insan haklarını ihlal etmeyi ısrarla sürdürüyor. Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!” ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşımda Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik ayrımcı uygulamaları ile ilgili “Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk Azınlığının ’Türk’ kimliğini tanımamaktadır. Yunanistan, Türk Azınlığının, okullarının, vakıflarının, derneklerinin ve cemaat kuruluşlarının adlarında ’Türk’ ifadesini kullanmasını engellemektedir. Yunanistan, Türk Azınlığının dernekleşme özgürlüğünü ihlal etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan’ın bu ihlalleri nedeniyle üç kez mahkum etmiştir. Yunanistan, yaklaşık 15 yıldır AİHM’nin bu kararlarını uygulamamaktadır. Yunanistan, Türk Azınlığının kendi dini temsilcilerini seçmesine izin vermemektedir. Yunanistan’ın yeni Müftülük Kanunu, 1923 Lozan Barış Antlaşması’na aykırı olup, Türk Azınlığını temel İnsan haklarından mahrum bırakmaktadır. Yunanistan Batı Trakya’da Türk vakıf mallarına el koymaktadır. Yunanistan, keyfi mali denetim ve vergi cezaları uygulayarak Türk Azınlığına yönelik ayrımcılık yapmaktadır. Yunanistan, son 15 yılda 90’dan fazla Türk Azınlık ilkokulunu kapatmış olup, yeni Türk Azınlık okullarının açılmasına izin vermemektedir. Yunanistan, mevcut Azınlık okul binalarının yenilenmesine ve genişletilmesine izin vermemektedir. Yunanistan, Türk azınlık okullarında çalışmak üzere yeterli sayıda Türkçe öğretmeninin görevlendirilmesini engellemektedir. Yunanistan ayrıca, Türkçe ders materyallerinin güncellenmesini de önlemektedir” ifadeleri kullanıldı.