Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alacak daha adil bir dünya için çalışacağız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa organize ettiği 6. Zeytin ve Zeytinyağı Festivaline katıldı. İlk olarak zeytin hasadı gerçekleştiren Çavuşoğlu daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, başta Hatay olmak üzere tüm şehirleri her türlü tehdide karşı koruyacaklarını belirtti. Dünyaya barışın hakim olması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Çavuşoğlu, "Zeytin ve zeytinyağı bu coğrafyanın en eski gıdalarından. Zeytine Anadolu’muzda ölmez ağaç, kimi zaman da hayat ağacı denir. zeytin ağacı mütevazidir boyuyla caka satmaz. Nazlıdır ama ömrü uzun ve sağlamdır. Büyümesi çilelidir ama mükafatı büyüktür. Binlerce yıldır bu coğrafyanın temel gıdalarından biri olan zeytin semavi dinlerin hepsince kutsal kabul ediliyor. Zeytin dalı aynı zamanda barışın simgesidir. Diplomasinin amacı da barışı sağlamaktır. Biz de Türk diplomasisi olarak çatışmaların bitmesi, küskünlerin barışması için çalışıyoruz. Filipinler’den, Latin Amerika’ya ve elbette Rusya ve Ukrayna Savaşı’na kadar ara buluculuk faaliyetlerimiz artık dünyada bir marka. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya barışın hakim olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Üç kıtaya adalet dağıtan ecdadımızı örnek alacak daha adil bir dünya için çalışacağız. Ama başta Hatay olmak üzere serhat şehirlerimizi her türlü tehdide karşı korumaya da hazırız. Barış istememiz, savaşı bilmediğimiz anlamına gelmez. Mehmet Akif’in dediği gibi ’mefkuremiz göklerde dalgalanan bir sancak, Allah’ın huzurunda eğiliriz ancak. Milletimizin hakkı, hukuku ve güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Şehrimizin, Hatay’ımızın, ülkemizin birliği, beraberliği ve menfaatleri için hangi partide olursak olalım, iktidar, muhalefet, omuz omuza çalışma kültürümüzü daha da geliştirmemiz lazım. Hatay’da bugün sergilenen bu tablonun ki gördüğüm kadarıyla her zaman sergileniyor. Bizlere hepimize, yani tüm Türkiye örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra stantları gezen Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ardından Altınözü’nden ayrıldı.