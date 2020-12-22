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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş’te
Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, Endonezya’daki resmi temaslarının ardından Bangladeş’e geldi.
Politika 22.12.2020, 19:56 22.12.2020, 21:16
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Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, Endonezya’daki resmi temaslarının ardından Bangladeş’e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya’daki temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Bangladeş’e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kardeş Endonezya’dan sonra ikili görüşmeler ve Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binasının açılışı için kardeş Bangladeş’teyiz” ifadelerini kullandı.
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