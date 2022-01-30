Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Zayani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Sri Lanka ve Maldivler’in ardından geldiği Bahreyn’de temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif Al Zayani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.