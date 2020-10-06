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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Politika 06.10.2020, 14:52
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısından önemli açıklamalar:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşim yerlere saldırdı. Bu savaş suçudur"
"Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı. Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demeleri lazım" dedi.
"Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor" dedi.
"Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır" dedi
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