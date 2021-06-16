Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Azerbaycan’ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kahraman Azerbaycan ordusu kendi öz topraklarını 40 günden fazla süren bir mücadeleyle geri aldı. Azerbaycan’ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Savaş bittiğine göre, bölgesel barış için fırsatlar bu panelde konuşulacak. Biz Güney Kafkasya bölgesi bir istikrar ve barış bölgesi olsun istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında bilgi vermek üzere gazetecilerle bir araya geldi. 1996 yılında kurulan GDAÜ’nün 13 ülkenin tamamını aynı masa etrafına toplayan tek oluşum olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, yarın öğleden önce GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde zirvenin gerçekleştirileceğini anlattı.

“Salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi”

Yarınki toplantıya katılımın oldukça yüksek olacağını belirten Çavuşoğlu, “Bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin de bir göstergesidir. 8 ülkenin devlet veya hükümet başkanı zirveye, 9 ülkenin dışişleri bakanları da bakanlar toplantısına katılacak. Diğer ülkeler de farklı seviyelerde temsil edilecekler. Toplantılara AB’den de ’ev sahibi ülke konuğu’ olarak Yüksek Temsilci Borrell katılacak. Toplantılarda, bölgedeki genel durumu ve son gelişmeleri ele alacağız. Bölgenin önümüzdeki 10 yıllık ekonomi ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi de zirvede kabul edilecek. Zirve sonrasında bir ortak bildiri de yayınlanacak. Bugün burada ayrıca Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin yıllık toplantısı da gerçekleştirilecek. Böylelikle Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve Antalya Diplomasi Forumu etkinliklerinin yanı sıra 3. bir toplantıya da ev sahipliği yapmış olacağız” dedi.

“20 Haziran’a kadar sürecek”

TBMM’nin son bir senedir Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesinin dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Sayın TBMM Başkanımızın ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu toplantısı da yine Antalya’da 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Cuma günü ise (18 Haziran) Sayın Cumhurbaşkanımızın hitabıyla Antalya Diplomasi Forumu’nu başlatacağız. Forum, 20 Haziran’a kadar sürecek” diye konuştu.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak dünyadaki gelişime ayak uydurmak için yenilikler ve açılımlar yaptıklarını, bu nedenle diplomasi alanında tüm konuların Türkiye’de konuşulmasını istediklerini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan büyük destek gördüklerini aktardı.

Ana Tema: “Yenilikçi Diplomasi: Yeni dönem, yeni yaklaşımlar”

"Forumun ana temasını ’Yenilikçi Diplomasi: Yeni dönem, yeni yaklaşımlar’ olarak belirledik” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu forumu, Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan, diplomasi alanına odaklanmış olmasıdır. Bu bakımdan dünyada bir ilki teşkil edecektir. Dünya Covid salgınıyla birlikte yeni döneme giriyor. Bu dönemde diplomasiyi ilgilendiren her konu vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülsün istiyoruz. Bu nedenle, katılımcıların ağırlığını resmi görevliler oluştursa da katılımcılardan resmi beyan yapmalarını beklemiyoruz. Forumun farklı bakış açılarını yansıtan liberal bir tartışma platformu olmasına önem veriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu’yla diplomaside sahada ve masadaki nüfuzumuzun düşünce alanında güçlendirilmesini de hedefliyoruz. Cuma gününden itibaren liderlerin katılacağı iki oturuma ilaveten bölgesel, küresel ve tematik konu başlıklarında 15 oturum ile çok sayıda ikili mülakat, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinlik gerçekleştirilecek. Antalya Diplomasi Forumu’nun bu ilk toplantısı, salgın döneminde fiziki katılımla ve tüm sağlık tedbirlerine riayet edilerek düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacak. Şimdiye kadar 12 devlet ve hükümet başkanı, 43 dışişleri bakanı, 4 eski devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 50 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisi katılımını teyit etti.”

“Antalya turizmine katkı sağlayacak”

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, forumun turizme katkısının olacağını, bunun yanı sıra Antalya’nın turizm ile birlikte diplomasi konusunda da dünyada adından söz ettireceğini söyledi.

“Azerbaycan’ın da sabrı sınırsız değildi ve gereken yapıldı”

Azerbaycanlı bir gazetecinin Karabağ’daki son gelişmelere ilişkin sorusu üzerine ise Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Azerbaycan toprakları 30 yıl işgal altında. Kahraman Azerbaycan ordusu kendi öz topraklarını 40 günden fazla süren bir mücadeleyle geri aldı. Uzun yıllar diplomasi yoluyla bu sorunun çözülmesi için Azerbaycan sabretti. Ama maalesef bu anlayışla başlatılan inisiyatiflerin hiç birisi Azerbaycan topraklarının azat edilmesi için yeterli olmadı. Çözümü dondurulmuş bir itilafa dönüşmüştü. Elbette Azerbaycan’ın da sabrı sınırsız değildi ve gereken yapıldı. Azerbaycan toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Savaş bittiğine göre bölgesel barış için fırsatlar bu panelde konuşulacak. Biz Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olsun istiyoruz. Bundan da en çok faydalanacak olan Ermenistan ve Ermenistan halkının olduğunu söylüyoruz. Çünkü Ermenistan yıllardır kendisini izole etmişti, dışlamıştı. Komşularıyla ilişkileri iyi değildi. Hep Ermenistan’ın kendi hataları yüzünden. Umarım Ermenistan bunlardan ders alır, bölgede de barış ve istikrar hakim olur.”