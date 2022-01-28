Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile düzenlenen basın toplantısında, “Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temalarda bulunmak üzere geldiği Sri Lanka’nın başkenti Kolomba’da Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris düzenlenen basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “En son ki ziyaretiniz 2016 yılında gerçekleşmişti ve o günden bu yana verimli toplantılar gerçekleştirdik. Bakan Çavuşoğlu’nun görev süreci boyunca ilişkilerimiz som derece verimli şekilde devam etti” ifadelerini kullandı. Bakan Peiris, Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasında bir köprü olarak gördüklerini belirterek, “Türkiye son derece büyük ve önemli bir medeniyeti temsil ediyor. Şu anki zorlu dünya sürecinde sizin deneyimlerinizden öğrenecek çok şeyimiz var “ açıklamasında bulundu. Türkiye ile çok yönlü ilişkileri olduğunu belirten Bakan Peiris, “Türkiye ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için de çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeterli değil”

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris konuşmasında, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi yeterli değil ve biz bu anlamda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ticaret ve Ekonomi Komisyonu şu anda 350 milyon dolar olan ticaret hacmimizi en az 500 milyon dolara artırma hedefi belirledi” ifadelerini kullandı. Bakan Peiris ayrıca, Sri Lanka’nın Türkiye’ye yaptığı en temel ihracatın çay olduğunu belirterek, “Türkiye’ye ihracat ürünlerimizin sayısını ve çeşitlerini artırmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen toplantıda, Asya’yı ekonomik güç merkezi olarak gördüklerini belirterek, “Asya’da yeni değiliz ama Asya’nın ekonomik güç merkezi olduğunun daha çok farkındayız. Dolayısıyla daha bütüncül bir yaklaşımla Asya’ya geri dönmeye karar verdik. Bu nedenle Asya ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor ve Sri Lanka’yı Hint Okyanusunun incisi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. İki ülkenin ticaret hacminin yeterli olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “ İkili ticaret hacmimiz korona virüs salgını öncesindeki seviyelere ulaştı. Ancak biz bunu yeterli olmadığına karar verdik. Potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ve bu konuda daha fazla gelişebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi ki bu konuda ulaştırmanın da güçlendirilmesi ve çalışabilecek alanlar belirledik. Örneğin, sağlık, eczacılık, inşaat ve turizm gibi birçok alanda uygulamalarımızı Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya ilettim” dedi.

“THY Sri Lanka uçuşlarını artıracak”

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka ile kültürel iletişimi artırmak amacıyla Türk Hava Yolları’nın (THY) ülkeyi uçuşlarını artıracağını belirterek, “Türk Hava Yolları’nın (THY) Sri Lanka’nın başkenti Kolomba’ya haftada 11 uçuşu gerçekleşiyor. Ancak ilişkilerimizin güçlenmesi adına THY’nin haftalık uçuş sayısını 14’e çıkaracağı bilgisini paylaşmak istiyorum. Bu uçuşlar iki ülke arasındaki iletişimimize ve Sri Lanka’nın turizmine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayisindeki iş birliğimizi geliştirebiliriz”

Bakan Çavuşoğlu Sri Lanka’nın FETÖ ile mücadelede göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmesinin ardından “Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa bizim savunma sanayi fuarımıza bir ziyaret gerçekleştirmişti. Orada savunma sanayisindeki önemli potansiyelimizi gördü. Sri Lanka ile dostane ilişkilerimiz sayesinde birlikte çalışarak savunma sanayisindeki iş birliğimizi geliştirebiliriz” açıklamasında bulundu.