banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya’da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Politika 16.06.2022, 19:15
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ikinci durağı olan Kuzey Makedonya’da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İlhan Küçük ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Balkan turunun ilk durağı Sırbistan’ın ardından II. Prespa Diyalog Forumu’na katılmak üzere Kuzey Makedonya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ohri kentinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Küçük’ü Avrupa için Demokratlar ve Liberaller Grubu Eşbaşkanı olarak seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Yorumlar (0)
22°
açık