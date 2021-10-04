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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Akdeniz’de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye’yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Akdeniz’de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye’yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz" dedi.

Politika 04.10.2021, 18:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Akdeniz’de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye’yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Akdeniz’de son zamanlarda provakatif eylem ve adımlar var. Türkiye’yi dışlama çabaları var. Biz diplomasi ve hakça paylaşımdan yanayız. Kıbrıs Türklerini sonuna kadar savunuruz" dedi.

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