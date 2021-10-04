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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Akdeniz’de ihlale müdahale) Biz her zaman diplomasiye önem veriyoruz. Diplomasi çözüm olmayınca sahaya iniyoruz, tekrar diplomasiye dönmek için sahaya iniyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Akdeniz’de ihlale müdahale) Biz her zaman diplomasiye önem veriyoruz. Diplomasi çözüm olmayınca sahaya iniyoruz, tekrar diplomasiye dönmek için sahaya iniyoruz" dedi.
Politika 04.10.2021, 18:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Akdeniz’de ihlale müdahale) Biz her zaman diplomasiye önem veriyoruz. Diplomasi çözüm olmayınca sahaya iniyoruz, tekrar diplomasiye dönmek için sahaya iniyoruz" dedi.