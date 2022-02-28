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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "Ukrayna’daki gerçek güç (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’de değil radikallerin elinde yoğunlaşıyor" dedi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD’den sınır dışı edildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Politika 28.02.2022, 22:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca yürütülen tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi verdi.