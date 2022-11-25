Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’den KKTC’de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, KKTC Dışişleri bakanlığı ile konsolosluk istişareleri toplantısına eşbaşkanlık etmek üzere KKTC’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye ile KKTC arasındaki konsolosluk ilişkilerinin tüm yönleri ile değerlendirilmesi adına KKTC Dışişleri bakanlığı ile konsolosluk istişareleri toplantısı düzenlendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yasin Ekrem Serim istişarelere eşbaşkanlık etmek üzere KKTC’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Serim ziyaret doğrultusunda ikili ilişkilerin yanı sıra KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliği başta olmak üzere Kıbrıs konusu bağlamındaki uluslararası gelişmeleri ele almak amacıyla KKTC makamlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği de bildirildi.