Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin’le görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında ki heyet Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyet ile 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Önal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilerek, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı. Ülke olarak, Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret eden Önal, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemini vurgulayarak, bu amaçla taraflara her türlü desteğin verilmesine hazır olduklarının altını çizdi.

Yapılan görüşmede, Suriye‘nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanarak, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yer alan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edildi. Türkiye’nin, sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlı bir duruş sergilemeye devam ettiklerini belirten Önal, bu bağlamda Rusya Federasyonu ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisinde olduklarını ifade etti.

Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı ifade eden heyet yetkilileri, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağını kaydetti. Görüşmede, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edilerek, ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek olunduğu ifade edildi.

Önal başkanlığındaki Türkiye heyeti, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede, BM’de reform ihtiyacı konusu da ele alınarak, BM’nin ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğunun altı çizildi.