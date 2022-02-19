Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis ile toplantı gerçekleştirecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki ‘Pozitif Gündem’ diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları ’Pozitif Gündem’ girişiminin üçüncü toplantısı olacak. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala’da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da düzenlenmişti.