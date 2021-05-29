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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Politika 29.05.2021, 14:32
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Önal, Kavala’da Yunan Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik ve ticari konulara ilişkin istişarelerde bulunuldu.
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