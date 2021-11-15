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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Uluslararası Bakanlar Konferansı’na katılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel’de gerçekleştirilecek Uluslararası Bakanlar Konferansı’na çevrim içi yöntemle katılacak.
Politika 15.11.2021, 21:45
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Brüksel’de gerçekleştirilecek Uluslararası Bakanlar Konferansı’na çevrim içi yöntemle katılacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, 16 Kasım tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konulu Uluslararası Bakanlar Konferansı’na çevrim içi yöntemle katılacak.