banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Otomotiv satışları temmuz ayında yüzde 45 düştü
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı
RTÜK’ten medyaya yangın yayınları uyarısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Politika 03.08.2021, 21:49
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, ülkemizi ziyaret eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle biraraya gelmiştir. Görüşmede, Suriye’ye ilişkin son gelişmeler, sahadaki durum, Anayasa Komitesinin faaliyetleri ve mültecilerin geri dönüşü konuları ele alınmıştır. Ayrıca, Libya’daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında istişarelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
27°
açık