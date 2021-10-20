Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ’Libya İstikrar Konferansı’na katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Trablus’ta düzenlenecek Libya İstikrar Konferans’ına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın 21 Ekim’de Trablus’ta düzenlenecek Libya İstikrar Konferansı’na katılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, konferansta Libya’daki siyasi süreç ile kalıcı istikrar ve barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.