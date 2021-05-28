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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD’li mevkidaşı Sherman ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.
Politika 28.05.2021, 10:19
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü. Yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilirken, bölgesel konularda görüş alışverişi yapıldı ve terörizmle mücadelenin önemi vurgulandı.