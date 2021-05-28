Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD’li mevkidaşı Sherman ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü. Yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilirken, bölgesel konularda görüş alışverişi yapıldı ve terörizmle mücadelenin önemi vurgulandı.