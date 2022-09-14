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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüşecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşecek.
Politika 14.09.2022, 17:14
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşecek.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde istişareler gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında 15 Eylül’de Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüşecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
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