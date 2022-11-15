Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İsveç’e gidecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, İsveç Dışişleri bakanlığı Devlet Sekreteri Han Knutsson’u İsveç’te ziyaret edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ile Türkiye-İsveç siyasi istişarelerini gerçekleştirmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16-17 Kasım tarihlerinde Stockholm’ü ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, siyasi istişarelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri ile İsveç’in Ocak 2023’te üstleneceği Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı öncesinde Türkiye-AB ilişkilerinin geniş şekilde ele alınacağı bildirildi.