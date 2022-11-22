Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, evlat nöbeti tutan anneleri dinledi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve beraberindeki heyet, evlat nöbeti tutan ailelerin çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını dinledi.

Diyarbakır’da bir dizi görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakcı’nın durağı, 3 Eylül 2019 yılında PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin yanı oldu. Kaymakcı ve beraberindeki heyet, ailelerle görüştü. Aileler, gelen heyete çocuklarının dağa kaçırılmasını ve evlat nöbetlerinin sürecini anlattı. Heyet, daha sonra alandan ayrıldı.