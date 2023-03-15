Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, İİT Dışişleri Bakanları Konseyine katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve beraberindeki heyet 16-17 Mart tarihlerinde Nuakşot’ta düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanlar Konseyi (DKB) Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “16-17 Mart 2023 tarihlerinde Nuakşot’ta düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay beraberinde bir heyetle iştirak edecektir. İİT üyesi ülkeler arasında kapsamlı görüş alışverişinin yapılmasına imkân sağlayacak toplantıda, Bakan Yardımcımız tarafından uluslararası ve bölgesel gündemi teşkil eden meselelere ilişkin yaklaşımlarımız paylaşılacaktır. Bakan Yardımcımızın toplantı vesilesiyle İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.