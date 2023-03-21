Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragkogiannis ile görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis ile görüşecek.

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçvesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis ile 22 Mart tarihinde Ankara’da çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 2021 Nisan ayında Ankara’da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları Pozitif Gündem girişiminin dördüncü toplantısı olacak. Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’ndaki ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi öngörülüyor.