Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Rus mevkidaşı Verşinin ile tahıl anlaşmasını görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile tahıl anlaşmasının tam olarak uygulanması konusunu görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Verşinin ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından dün gerçekleştirilen görüşmeye dair bugün yapılan açıklamada, küresel ve bölgesel konular ile Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma yol açan depremlerin ardından yapılan kapsamlı uluslararası insani yardımların ele alındığı ifade edildi. Akçapar ve Verşinin’in, ihtiyacı olan herkese ayrımcılık ve önkoşul olmaksızın geniş çaplı insani yardım sağlanmasının önemini vurguladığı belirtildi. Akçapar ve Verşinin’in ayrıca Temmuz ayında İstanbul’da imzalanan "paket" anlaşmaların (Ukrayna tahılının ülke limanlarından çıkarılmasına dair "Karadeniz Girişimi" ve Rus tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını içeren Rusya-BM Mutabakat Zaptı) uygulanması konusunu da görüştüğü aktarıldı. Her iki anlaşmanın birbiriyle bağlantılı olarak tam olarak uygulanmasının küresel gıda güvenliğine yönelik tehditlerin azaltılmasına yardımcı olacağı ve Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki en savunmasız ülkeleri destekleyebileceği kaydedildi.

Rusya söz konusu tahıl anlaşmalarını, uygulanması açısından birbirine bağlı olan "paket anlaşma" olarak nitelendiriyor.

Öte yandan dün Moskova’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere bir araya gelmişti. Dörtlü görüşmeye Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar katılmıştı.